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Титов о пенальти в ворота «Рубина»: «Все по делу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

— Заслужил ли «Спартак» эту победу?

— Заслужил, не заслужил — это риторический вопрос. Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Надо отдать должное «Рубину». Очень организованный коллектив с хорошими исполнителями.

Тяжелейшая победа. «Спартак» полчаса играл вдесятером. И тут, конечно, нужно похвалить ребят. Молодцы! Давно такого не припомню, чтобы, оставшись в меньшинстве, красно-белые играли первым номером, с позиции силы. Это радует. Вытащить такой матч — дорогого стоит.

— Но гол был забит с пенальти.

— По пенальти вопросов нет. Все по делу. Очень важно, что команда не пропустила в пятом матче чемпионата кряду. Минимум моментов у своих ворот — Максименко выручил только один раз. Это залог стабильности. Станкович довольно быстро определился с основным составом, и это дает результат. Мы в 90-е тоже играли фактически одной обоймой и побеждали. Ну и нельзя не отметить Барко. Лидер, который действительно тащит команду. Сделал все, что от него зависело. Отдавал передачи, вел игру, реализовал пенальти. Меня его игра очень порадовала! — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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