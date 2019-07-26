Тимур Аюпов: "Игроки "Оренбурга" не намерены быть мальчиками для битья в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Оренбурга" Тимур Аюпов заявил, что команда постарается отобрать очки у "Зенита" в 3-м туре чемпионата России. Игра состоится 28 июля.

– Действительно, календарь непростой, – цитируют "Известия" Аюпова. – Например, у нас было два непростых выезда к "Ростову" и ЦСКА в первых двух турах, а теперь нас ждет домашняя игра с "Зенитом". Питерцы же в первых двух турах сыграли с дебютантами РПЛ. Но ничего, все равно придется играть против всех. Обидно ли слышать разговоры про то, что матчи с "Оренбургом" – это всегда шесть очков для "Зенита"? Конечно, неприятно. Нас сразу списывают со счетов, но мы не намерены быть мальчиками для битья. Выйдем на поле и постараемся отобрать очки у питерцев.

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