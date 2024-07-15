Тимощук: «Ждать ли Соболева в «Зените»? Я не знаю»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Ждать ли Соболева в «Зените»? Я не знаю. Все вопросы к Александру Медведеву. Он правильно сказал — слухи не комментируем. Я его полностью поддерживаю», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт Александра с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -