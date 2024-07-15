Нигматуллин: «Возможно, в этом сезоне «Ростов» сможет бороться за тройку»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Ростов» способен бороться за призовое место в новом сезоне РПЛ.
«У Валерия Георгиевича [Карпина] в прошлом сезоне было много хороших моментов. Были спады, которые не позволили им до конца бороться за тройку. В этом году, возможно, смогут. У «Ростова» полностью изменилась вратарская позиция. Мне интересно посмотреть, как ребята смогу играть, чтобы не было таких ошибок, как в последнем туре, чтобы выдавали успешный результат», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Ростов» сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru.
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|15:00
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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|22.07
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