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Нигматуллин: «Возможно, в этом сезоне «Ростов» сможет бороться за тройку»

Алина Савинова
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Ростов» способен бороться за призовое место в новом сезоне РПЛ.

«У Валерия Георгиевича [Карпина] в прошлом сезоне было много хороших моментов. Были спады, которые не позволили им до конца бороться за тройку. В этом году, возможно, смогут. У «Ростова» полностью изменилась вратарская позиция. Мне интересно посмотреть, как ребята смогу играть, чтобы не было таких ошибок, как в последнем туре, чтобы выдавали успешный результат», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Ростов» сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru.
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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