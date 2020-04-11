Тимофей Калачев: «Слуцкий прозвал меня Вонючка»

Экс-полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, прошлой весной завершивший карьеру, вспомнил о работе с Леонидом Слуцким в «Крыльях», за которые играл в 2007-2008 годах.

— Как реагировали, когда слышали от Леонида Викторовича в свой адрес: «Вонючка»?

— Не обижался. Но и не скажу, что был в восторге. Просто на поле у меня рот не закрывался. Все время что-то под нос себе бухтел, подсказывал ребятам, мог напихать. Да я и в жизни такой, люблю поворчать.

— Вашей родне не позавидуешь.

— Знаю про этот недостаток, пытаюсь бороться — но пока он выигрывает. Жена ругается. Как раз после Нового года сказала: «Иди уже куда-нибудь работать, хватит дома сидеть. Надоел! Здесь не то, там не так...»

— Слуцкий вам в лицо говорил: «Вонючка»?

— Бывало. Леонид Викторович каждого футболиста своей команды старается уколоть, зацепить, дополнительно мотивировать. «Фишка» такая. Наверное, кому-то в радость. У меня другой характер. Все эти шутки-прибаутки не воспринимал.

— Огрызались?

— Ни в коем случае. Понимал, что надо соблюдать субординацию. Но иногда очень хотелось ответить. (Александр Кружков)

Полностью интервью Тимофея Калачева — здесь.