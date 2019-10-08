Тилль вызван в сборную Люксембурга

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль получил вызов в национальную сборную Люксембурга на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Португалии, который состоится 11 октября, сообщает Instagram уфимского клуба.

Кроме того, Тиллю предстоит сыграть в товарищеской встрече со сборной Дании — он намечен на 15 октября.

Сборная Люксембурга после 5 матчей занимает 4-е место с 4-ю очками в группе. От занимающей 2-е место Португалии она отстает на 4 балла.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира