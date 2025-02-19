Тикнизян считает, что для паспортиста в РПЛ «Зенит» — история про деньги, а не про футбол

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» поделился мнением о целесообразности перехода футболистов, не считающихся легионерами в РПЛ, в «Зенит» при наличии в команде множества легионеров из Южной Америки, которым отдается предпочтение практически на всех позициях на поле.

Тикнизян с 2023 года выступает за сборную Армении. Футболисты с гражданством Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии не считаются легионерами в РПЛ.

— На мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом», — сказал Тикнизян.

В январе 2024 года «Зенит», по сообщениям СМИ, готов был заплатить «Локомотиву» за Тикнизяна 8 миллионов евро плюс бонусы, однако трансфер не состоялся, поскольку игрок и клуб не договорились об условиях личного контракта. В феврале 2024 года левый защитник «Зенита» Данил Круговой, отказавшись продлевать соглашение с питерцами, подписал контракт с ЦСКА, который вступал в силу по окончании сезона-2024/25. В итоге Круговой был отправлен в дубль и до летнего перехода в ЦСКА выступал за «Зенит-2».