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Тикнизян считает, что для паспортиста в РПЛ «Зенит» — история про деньги, а не про футбол

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» поделился мнением о целесообразности перехода футболистов, не считающихся легионерами в РПЛ, в «Зенит» при наличии в команде множества легионеров из Южной Америки, которым отдается предпочтение практически на всех позициях на поле.

Тикнизян с 2023 года выступает за сборную Армении. Футболисты с гражданством Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии не считаются легионерами в РПЛ.

— На мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом», — сказал Тикнизян.

Наир Тикнизян.«Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня дороже, чем пять — с «Зенитом». Искреннее интервью Тикнизяна

В январе 2024 года «Зенит», по сообщениям СМИ, готов был заплатить «Локомотиву» за Тикнизяна 8 миллионов евро плюс бонусы, однако трансфер не состоялся, поскольку игрок и клуб не договорились об условиях личного контракта. В феврале 2024 года левый защитник «Зенита» Данил Круговой, отказавшись продлевать соглашение с питерцами, подписал контракт с ЦСКА, который вступал в силу по окончании сезона-2024/25. В итоге Круговой был отправлен в дубль и до летнего перехода в ЦСКА выступал за «Зенит-2».

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Наир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Тикнизян рассказал, какие условия личного контракта запрашивал у «Зенита»

Тикнизян считает Батракова главным талантом РПЛ на данный момент
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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