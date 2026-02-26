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Тикнизян — об уходе из ЦСКА: «Бабаев говорил мне: «Ты наше будущее»

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, как проходил его переход из ЦСКА в «Локомотив» в 2021 году.

«Вышел на меня «Локомотив» в начале января. Я в ЦСКА получил тогда малую игровую практику. Виктор Михайлович [Гончаренко], проще говоря, не видел меня в тот момент в составе. Вскоре его убирают, приходит Ивица Олич, он мне говорит: «Я в тебя верю, я тебе даю играть, ты молодой, тебе надо оступиться, ошибиться». И последние три тура, как раз в мае, «Краснодар», последняя с «Динамо», и перед «Краснодаром» с «Уфой» вышел в втором тайме. Я выдаю хороший, скажем так, перформанс с «Динамо», я забиваю. Понятно, не без ошибок. Мы играли тогда в схему с тремя центральными защитниками, я играл, на мой взгляд, это моя, наверное, самая комфортная позиция. И заканчивается чемпионат, наступает июнь.

14 июня нам уезжать на сборы. Вплоть до 14 июня я с полным пониманием того, что я хочу остаться, выхожу на диалог с ЦСКА и говорю, пожалуйста, поднимите мне зарплату. У меня, условно, зарплата была 150. Мне ее подняли в 5-6 раз. Я сказал, все, спасибо. Я этим жестом от клуба понял, что я реально нужен. Мы подписываем контракт, который просто повышает зарплату. И 14 июня вечером выходит новость, что главным тренером становится Алексей Березуцкий. И к большому сожалению, Ивица, я не знаю, что произошло у него с ЦСКА, он уходит с поста главного тренера. Я приезжаю на сборы, и на второй день сборов мне Алексей Березуцкий говорит: «Тики, ну какой ты левый защитник? Ты себя видел?» И парень по фамилии Вадим Конюхов, хороший футболист, левый защитник, он сыграл больше меня на этих сборах, там, я не знаю, в 2-3 раза» — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

Футболист отметил, что у него после этого мир рухнул.

«Я два дня назад сидел в кабинете с Бабаевым, подписывал контракт и он говорил мне: «Ты наше будущее, мы всегда хотели, чтобы армянский футболист играл в ЦСКА, воспитанник». Через два дня тренер говорит: «Какой ты левый защитник, я тебя не вижу».

Что произошло дальше? Алексей Березуцкий показал свою состоятельность, продемонстрировал свои навыки тренера. Они выдали очень хороший отрезок. Тогда к ним пришел Языджи, Карраскаль. Я после тренировки сразу позвонил просто своему агентству, говорю, Саше Клюеву: «Саша, видимо, моя история здесь закончилась». И надо отдать должное ЦСКА. Они очень грамотно все это развернули. И мой ценник с 2 миллионов евро поднялся до 5, потому что меня очень сильно хотел Цорн, Ральф Радник и Плутник», — добавил Тикнизян.

Защитник рассказал, что у него перед переходом состоялась видеоконференция с Томасом Цорном и Ральфом Рангиком.

«Я сказал им, что все, я больше отбоя не дам. Потому что, когда был первый раз, я им сказал нет. Я все-таки остаюсь в ЦСКА. Для меня это дорого и важно. Вот так я оказался в «Локомотиве», — сказал Тикнизян.

За основную команду ЦСКА защитник провел 43 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В августе 2021 года Тикнизян перешел из армейского клуба в «Локомотив».

Летом 2025-го года футболист подписал контрак с «Црвеной Звездой».

Источник: Youtube-канал FONBET
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Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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 6
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