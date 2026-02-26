Тикнизян — об уходе из ЦСКА: «Бабаев говорил мне: «Ты наше будущее»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, как проходил его переход из ЦСКА в «Локомотив» в 2021 году.

«Вышел на меня «Локомотив» в начале января. Я в ЦСКА получил тогда малую игровую практику. Виктор Михайлович [Гончаренко], проще говоря, не видел меня в тот момент в составе. Вскоре его убирают, приходит Ивица Олич, он мне говорит: «Я в тебя верю, я тебе даю играть, ты молодой, тебе надо оступиться, ошибиться». И последние три тура, как раз в мае, «Краснодар», последняя с «Динамо», и перед «Краснодаром» с «Уфой» вышел в втором тайме. Я выдаю хороший, скажем так, перформанс с «Динамо», я забиваю. Понятно, не без ошибок. Мы играли тогда в схему с тремя центральными защитниками, я играл, на мой взгляд, это моя, наверное, самая комфортная позиция. И заканчивается чемпионат, наступает июнь.

14 июня нам уезжать на сборы. Вплоть до 14 июня я с полным пониманием того, что я хочу остаться, выхожу на диалог с ЦСКА и говорю, пожалуйста, поднимите мне зарплату. У меня, условно, зарплата была 150. Мне ее подняли в 5-6 раз. Я сказал, все, спасибо. Я этим жестом от клуба понял, что я реально нужен. Мы подписываем контракт, который просто повышает зарплату. И 14 июня вечером выходит новость, что главным тренером становится Алексей Березуцкий. И к большому сожалению, Ивица, я не знаю, что произошло у него с ЦСКА, он уходит с поста главного тренера. Я приезжаю на сборы, и на второй день сборов мне Алексей Березуцкий говорит: «Тики, ну какой ты левый защитник? Ты себя видел?» И парень по фамилии Вадим Конюхов, хороший футболист, левый защитник, он сыграл больше меня на этих сборах, там, я не знаю, в 2-3 раза» — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

Футболист отметил, что у него после этого мир рухнул.

«Я два дня назад сидел в кабинете с Бабаевым, подписывал контракт и он говорил мне: «Ты наше будущее, мы всегда хотели, чтобы армянский футболист играл в ЦСКА, воспитанник». Через два дня тренер говорит: «Какой ты левый защитник, я тебя не вижу».

Что произошло дальше? Алексей Березуцкий показал свою состоятельность, продемонстрировал свои навыки тренера. Они выдали очень хороший отрезок. Тогда к ним пришел Языджи, Карраскаль. Я после тренировки сразу позвонил просто своему агентству, говорю, Саше Клюеву: «Саша, видимо, моя история здесь закончилась». И надо отдать должное ЦСКА. Они очень грамотно все это развернули. И мой ценник с 2 миллионов евро поднялся до 5, потому что меня очень сильно хотел Цорн, Ральф Радник и Плутник», — добавил Тикнизян.

Защитник рассказал, что у него перед переходом состоялась видеоконференция с Томасом Цорном и Ральфом Рангиком.

«Я сказал им, что все, я больше отбоя не дам. Потому что, когда был первый раз, я им сказал нет. Я все-таки остаюсь в ЦСКА. Для меня это дорого и важно. Вот так я оказался в «Локомотиве», — сказал Тикнизян.

За основную команду ЦСКА защитник провел 43 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. В августе 2021 года Тикнизян перешел из армейского клуба в «Локомотив».

Летом 2025-го года футболист подписал контрак с «Црвеной Звездой».