РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тикнизян перешел из ЦСКА в «Авангард» на правах аренды

19:28
Теги:

ЦСКА и курский «Авангард» завершили оформление арендного соглашения о переходе Наяира Тикнизяна, информирует сайт армейцев.

20-летний россиянин будет выступать за «Авангард» до окончания сезона-2019/20. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Тикнизян — выпускник армейской академии, обладатель Суперкубка России-2018. В основном составе ЦСКА на его счету 4 матча. В РПЛ дебютировал 25 августа 2019-го в домашней игре с «Ахматом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир