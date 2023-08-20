Тихонов видит «Факел» загнанным в угол и считает его опасным соперником
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Пари НН».
«Факел» все еще без набранных очков в чемпионате, и, наверное, амбициозного Вадима Евсеева это совсем не устраивает. Поединок с равным по силе «Пари НН» будет крайне важен в этой ситуации, и на домашнем поле команда должна показать, что не зря в прошлом сезоне упорно боролась за место в элите. Гости же выглядят в целом получше, обыграли «Ахмат» и спокойно и планомерно набирают форму. Здесь они, конечно, должны ставить себе задачу увезти из Воронежа три очка, но «Факел» загнан в угол и поэтому представляет из себя опасного соперника», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.
После четырех матчей «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и пока не сумел набрать очки. В пятом туре воронежский клуб встретится с «Пари НН». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 17:30 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0