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Сегодня, 10:23

Тихонов видит «Факел» загнанным в угол и считает его опасным соперником

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Пари НН».

«Факел» все еще без набранных очков в чемпионате, и, наверное, амбициозного Вадима Евсеева это совсем не устраивает. Поединок с равным по силе «Пари НН» будет крайне важен в этой ситуации, и на домашнем поле команда должна показать, что не зря в прошлом сезоне упорно боролась за место в элите. Гости же выглядят в целом получше, обыграли «Ахмат» и спокойно и планомерно набирают форму. Здесь они, конечно, должны ставить себе задачу увезти из Воронежа три очка, но «Факел» загнан в угол и поэтому представляет из себя опасного соперника», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После четырех матчей «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и пока не сумел набрать очки. В пятом туре воронежский клуб встретится с «Пари НН». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 17:30 по мск.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-vidit-fakel-zagnannym-v-ugol-i-scitaet-ego-opasnym-sopernikom/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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