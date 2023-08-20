Булыкин считает, что «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Думаю, что игра будет хорошей. Это дерби двух столиц — противостояние Санкт-Петербурга и Москвы всегда имеет принципиальный характер, тем более, что «Зенит» — действующий чемпион, против него всем хочется хорошо сыграть. «Спартак» находится в хорошей форме и играет в атакующий футбол, «Зенит» на 100% не будет садиться ближе к своим воротам — нас ждет хорошая игра. Хотелось бы, чтобы по движению эта игра была похожа на матч «Краснодара» с «Локомотивом», в ней ребята очень хорошо выложились, бегали, создавали объем, давали играть друг другу. Учитывая исполнительское мастерство игроков «Спартака» и «Зенита» я думаю, что голы будут — мне кажется, что случится ничья. 1:1 или 2:2», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.