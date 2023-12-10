Тихонов назвал отсутствие Кордобы огромной потерей для «Краснодара»

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов ответил на вопрос, как отсутствие из-за дисквалификации нападающего Джона Кордобы отразится на команде.

«На данный момент без Кордобы «Краснодар» обыграл «Оренбург», — приводит RT слова Тихонова. — Именно этот нападающий принес огромное количество очков южанам. Это и забитые мячи, и результативные передачи. Он как Дзюба, который и в «Зените», и в «Локомотиве» цепляется за мячи, навязывает борьбу. Это огромная потеря для команды Владимира Ивича, в матче с ЦСКА колумбиец не помешал бы. Да, Джона «замкнуло» на мгновение. Неужели он не видел, что схожий прецедент был у Александра Соболева? Возможно, он тяжело воспринял поражение от «Урала», которое стало первым для его команды в нынешнем сезоне РПЛ».

В воскресенье «Краснодар» в матче 18-го тура РПЛ примет ЦСКА.