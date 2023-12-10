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Сегодня, 16:35

Худяков заявил, что готов играть за «Казанку» в случае ее возрождения

Алина Савинова
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Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков высказался о критике в свой адрес со стороны болельщиков.

Всего за основную команду «Локомотива» 19-летний вратарь провел 34 матча, в которых пропустил 61 мяч. 6 раз он сохранял ворота железнодорожников в неприкосновенности.

«Болельщики считают, что я «поймал звезду»? У всех свое мнение. Каждому я отвечать не собираюсь. Когда это только начиналось, было неприятно. А сейчас... Видимо, им виднее», — приводит Sport24 слова Худякова.

Также он поделился мыслями о возможном возрождении «Казанки».

«Возрождение «Казанки»? Время покажет, хорошо это или нет. Для нас, молодых игроков, которые получают не так много игровой практики, это плюс. Если «Казанка» возродится, я готов за нее играть ради игровой практики», — добавил футболист.

Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге. Однако в ноябре стало известно, что «Локомотив» отложил возрождение второй профессиональной команды на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603238-khudyakov-yesli-kazanka-vozroditsya-ya-gotov-za-neye-igrat-radi-igrovoy-praktiki
Даниил Худяков
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Спартак

 5
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