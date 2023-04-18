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Тихонов назвал Аленичева и Титова самыми яркими одноклубниками по «Спартаку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, кого считает самыми яркими из своих бывших одноклубников.

Можете назвать своего самого яркого одноклубника? Может быть, нескольких?

Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

Чем они принципиально отличались от остальных футболистов?

Они отлично понимали меня на поле.

А самого яркого тренера можете выделить?

Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них.

— Можете выделить лучший период в истории клуба?

Лучший период был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали.

— А худший период в современной истории?

— Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат, — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру»

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы, а позже вернулся в клуб в 2011 году и через несколько месяцев завершил карьеру.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005091092_tihonov_nazval_hudshiy_period_v_sovremennoy_istorii_spartaka
Андрей Тихонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
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22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Зенит – Динамо
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Пари НН – Кр. Советов
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 - : -
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Александр Соболев

Александр Соболев

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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