Терюшков: «Клубам РПЛ обходить лимит на легионеров через раздачу российских паспортов себе дороже станет»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался на тему того, что многие иностранные футболисты, выступающие за клубы РПЛ, хотят получить российский паспорт.

«Правовая связь человека и государства вокруг футбольного мяча строиться не может. Предоставление социальных гарантий и политических прав бессмысленно для людей, прибывших на год-два по миллионному трудовому контракту. Для этого есть вид на жительство. Клубам РПЛ обходить лимит на легионеров через верную раздачу российских паспортов себе дороже станет. Лучше поумерить пыл», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Малком выступает за петербургский клуб с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021-го.