Промес: «Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место»
13:48
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей цели на сезон-2021/22 Тинькофф РПЛ.
«Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».
После 6 туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 11 сентября «Спартак» сыграет с «Химками». Начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-10-kvinsi_promes_ya_privyk_byt_pervym_a_gde_my_seychas_s_etim_nelzya_primiritsya/
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