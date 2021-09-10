Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей цели на сезон-2021/22 Тинькофф РПЛ.

«Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

После 6 туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. 11 сентября «Спартак» сыграет с «Химками». Начало — в 19.00 (мск).