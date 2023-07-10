Терехин заявил, что «Динамо» нужно подумать о вратарской позиции

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин порассуждал о перспективах москвичей в следующем сезоне РПЛ.

«Если говорить о задачах на сезон, то стоит ставить цель попасть в тройку призеров. О чемпионстве, наверное, говорить не стоит, ведь «Зенит» выглядит очевидным фаворитом. Что касается Кубка, то нужно ставить изначальную цель выйти в финал. Думаю, что команде нужен новый голкипер. Было много вратарских ошибок в прошлом сезоне. Сейчас сложно найти вратаря с российским паспортом? Пусть берут иностранца, в чем проблема? Сложно понять, почему так мало играл Лещук... Может, он засиделся за спиной Шунина. Также команде стоит подписать нового центрального защитника — проблемы на этой позиции были. Вполне можно подписать даже двоих центральных защитников. Что касается атаки, то здесь все на довольно приличном уровне — Смолов, Тюкавин, Грулев... Неплохой подбор игроков. Хочется, чтобы «Динамо» провело хороший сезон. Хочется, чтобы и весь чемпионат был более интригующим. Надеюсь, что в грядущем сезоне РПЛ будет довольно интересно», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет против «Краснодара». Матч между командами пройдет 21 июля.