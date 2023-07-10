Терехин заявил, что «Динамо» нужно подумать о вратарской позиции
Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин порассуждал о перспективах москвичей в следующем сезоне РПЛ.
«Если говорить о задачах на сезон, то стоит ставить цель попасть в тройку призеров. О чемпионстве, наверное, говорить не стоит, ведь «Зенит» выглядит очевидным фаворитом. Что касается Кубка, то нужно ставить изначальную цель выйти в финал. Думаю, что команде нужен новый голкипер. Было много вратарских ошибок в прошлом сезоне. Сейчас сложно найти вратаря с российским паспортом? Пусть берут иностранца, в чем проблема? Сложно понять, почему так мало играл Лещук... Может, он засиделся за спиной Шунина. Также команде стоит подписать нового центрального защитника — проблемы на этой позиции были. Вполне можно подписать даже двоих центральных защитников. Что касается атаки, то здесь все на довольно приличном уровне — Смолов, Тюкавин, Грулев... Неплохой подбор игроков. Хочется, чтобы «Динамо» провело хороший сезон. Хочется, чтобы и весь чемпионат был более интригующим. Надеюсь, что в грядущем сезоне РПЛ будет довольно интересно», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет против «Краснодара». Матч между командами пройдет 21 июля.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -