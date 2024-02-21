Терехин: «Тюкавин в этом сезоне еще забьет мячей 7-8»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что нападающему бело-голубых Константин Тюкавин будет сложно побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2023/24.

«Конечно, Тюкавину будет тяжело. Думаю, навряд ли догонит. В «Зените» состав посильнее, на Кассьерру идет много передач. Тюкавин еще забьет мячей 7-8», — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

После 18 туров нападающий «Зенита» Матео Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ — 14 голов. Тюкавин занимает 2-е место с 8 забитыми мячами.