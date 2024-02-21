«Спартак» поздравил Амарала с днем рождения

«Спартак» поздравил спортивного директора Томаша Амарала с днем рождения.

Португальскому специалисту исполнилось 33 года.

«Поздравляем спортивного директора красно-белых с днем рождения! Желаем Томашу крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед вместе с красно-белыми!» — говорится в сообщении клуба.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого онработал в «Бенфике».