Мостовой: «Мбаппе забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и «Спартак» стал бы чемпионом»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартак» каждые полгода покупает 3-4 игрока, а перед сезоном вообще по 6-7 человек. А через год их уже нет в клубе. От хороших футболистов клуб, конечно же, никогда не откажется. Но вопрос — приезжают ли качественные игроки?

Дал бы Мбаппе что-то «Спартаку»? Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и красно-белые стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами... Но говорить про Мбаппе тоже нельзя — он сюда никогда в жизни не приедет. У «Спартака» на скамейке 5-10 человек сидит и еще столько же в арендах. Основная проблема этого клуба — там мало футбольных людей, которые отдали футболу всю свою жизнь», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.