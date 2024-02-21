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21 февраля, 06:34

Мостовой: «Мбаппе забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и «Спартак» стал бы чемпионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартак» каждые полгода покупает 3-4 игрока, а перед сезоном вообще по 6-7 человек. А через год их уже нет в клубе. От хороших футболистов клуб, конечно же, никогда не откажется. Но вопрос — приезжают ли качественные игроки?

Дал бы Мбаппе что-то «Спартаку»? Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и красно-белые стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами... Но говорить про Мбаппе тоже нельзя — он сюда никогда в жизни не приедет. У «Спартака» на скамейке 5-10 человек сидит и еще столько же в арендах. Основная проблема этого клуба — там мало футбольных людей, которые отдали футболу всю свою жизнь», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-mbappe-zabil-by-30-myachej-v-rpl-i-spartak-stal-by-chempionom/
Александр Мостовой
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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