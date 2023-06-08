Терехин считает, что Смолов свои лучшие годы провел в «Краснодаре»

Экс-футболист «Динамо» Олег Терехин считает, что нападающий Федор Смолов свои лучшие годы провел в «Краснодаре».

«Наверное, он не до конца раскрылся. Играл в хороших клубах, с хорошими футболистами, но лучшие свои годы он, конечно, в «Краснодаре» провел. Мне кажется, чуть-чуть он не доиграл до своего лучшего матча. Мог еще поярче выступить», — цитирует «Газета.Ru» Терехина.

В течение карьеры Смолов играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».