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«Динамо» — ЦСКА. Расписание 30-го тура чемпионата России

21:19
«Динамо» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 6 марта, РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата.

Последний, 30-й тур пройдет 16 мая. Все матчи начнутся в одно время — 14:00.

30-й тур

16 мая (воскресенье)

14:00 «Ростов» — «Краснодар»
14:00 «Ахмат» — «Спартак»
14:00 «Динамо» — ЦСКА
14:00 «Локомотив» — «Урал»
14:00 «Тамбов» — «Зенит»
14:00 «Рубин» — «Ротор»
14:00 «Уфа» — «Арсенал»
14:00 «Химки» — «Сочи»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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