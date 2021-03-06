«Динамо» — ЦСКА. Расписание 30-го тура чемпионата России
В субботу, 6 марта, РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата.
Последний, 30-й тур пройдет 16 мая. Все матчи начнутся в одно время — 14:00.
30-й тур
16 мая (воскресенье)
14:00 «Ростов» — «Краснодар»
14:00 «Ахмат» — «Спартак»
14:00 «Динамо» — ЦСКА
14:00 «Локомотив» — «Урал»
14:00 «Тамбов» — «Зенит»
14:00 «Рубин» — «Ротор»
14:00 «Уфа» — «Арсенал»
14:00 «Химки» — «Сочи»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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