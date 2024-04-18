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Мостовой: «Новый тренер «Спартака»? Могут монеткой определить или жребием»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о новом тренере для «Спартака».

14 апреля московский клуб объявил об увольнении 35-летнего Гильермо Абаскаля, который возглавлял красно-белых с лета 2022 года.В настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Владимир Слишкович.

«Как «Спартаку» выбрать нового главного тренера? Могут монеткой определить или жребием. До этого логики в назначении тренеров не было никакой, поэтому даже не знаю, ждать ли ее сейчас. При выборе предыдущих специалистов только один фактор учитывался — лишь бы иностранец. А что за иностранец, какие у него достижения — это все не значения не имело. Не удивлюсь, если и в этот раз история повторится», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 23 сыгранных матчей «Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
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Балтика – Кр. Советов
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Пари НН – Динамо
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