Тедеско заявил, что хочет добиться стабильности в игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что команда должна играть более стабильно. Накануне красно-белые уступили «Арсеналу» (0:1) в 15-м туре чемпионата России.

— Мы не говорим о целях и концовке сезона, потому что мы должны двигаться постепенно, — цитирует Тедеско ТАСС. — «Спартак» уже потерял много очков, которые не вернуть. Большая цель — добиться стабильности, чтобы из недели в неделю показывать футбол одного уровня, одного стиля. Можно один матч провести, как против «Локомотива», а второй — как с «Арсеналом» в первом тайме. Это слишком большая разница. Мы должны добиться стабильности, от этого зависит результат. Мы рады, что у нас есть хорошая команда, есть варианты. Конечно, мы не выступаем в еврокубках, так что понятно, что есть много ребят, которые хотят играть, но не могут, потому что нам нужно выбрать 11 игроков. Тренеру нужно больше сил, чтобы объяснить игроку, почему он играет или нет — в конце концов, всегда хорошо, когда на скамейке запасных есть варианты, кого можно выпустить.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. В первой половине турнира команда одержала пять побед при трех ничьих и семи поражениях.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр