Тедеско выбрал скамейку, которая ближе к фанатской трибуне «Спартака»

В матче 13-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином». Эта встреча станет дебютный для Доменико Тедеско на посту главного тренера москвичей.

Специалист уже внес одно изменение в работу тренерского штаба. Он поменял скамейку, на которой будут сидеть его помощники и игроки. Тедеско выбрал скамейку, которая находится ближе к фан-сектору «Спартака».

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