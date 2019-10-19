Тедеско выбрал скамейку, которая ближе к фанатской трибуне «Спартака»
16:23
В матче 13-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином». Эта встреча станет дебютный для Доменико Тедеско на посту главного тренера москвичей.
Специалист уже внес одно изменение в работу тренерского штаба. Он поменял скамейку, на которой будут сидеть его помощники и игроки. Тедеско выбрал скамейку, которая находится ближе к фан-сектору «Спартака».
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...