Тедеско: «Спартак» заслуживал победу, но в итоге может быть доволен ничьей»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).
— Первый тайм был более-менее равным: у нас были моменты, у них были моменты, — отметил Тедеско. — Тайм прошел относительно нейтрально. Мы старались избежать контратак «Динамо», у них есть опасные быстрые игроки. Нам это удалось. Несколько контратак динамовцы провели, но это стало следствием наших ошибок. Иногда они были необоснованными. Нужно работать над этим.
Второй тайм был лучше. У нас были моменты, и в таких играх первый гол очень важен. И после такого большого количества моментов мы пропустили. Это досадно, никто не хочет пропускать по такой игре. Но в итоге нам удалось отыграться.
Мы заслуживали победу по игре, но исходя из того, как развивались события, можно говорить о том, что мы довольны результатом. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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