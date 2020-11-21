Тедеско: «Спартак» заслуживал победу, но в итоге может быть доволен ничьей»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).

— Первый тайм был более-менее равным: у нас были моменты, у них были моменты, — отметил Тедеско. — Тайм прошел относительно нейтрально. Мы старались избежать контратак «Динамо», у них есть опасные быстрые игроки. Нам это удалось. Несколько контратак динамовцы провели, но это стало следствием наших ошибок. Иногда они были необоснованными. Нужно работать над этим.

Второй тайм был лучше. У нас были моменты, и в таких играх первый гол очень важен. И после такого большого количества моментов мы пропустили. Это досадно, никто не хочет пропускать по такой игре. Но в итоге нам удалось отыграться.

Мы заслуживали победу по игре, но исходя из того, как развивались события, можно говорить о том, что мы довольны результатом. (Олег Кошелев)