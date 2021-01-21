Тедеско сказал, может ли «Спартак» стать чемпионом к столетию клуба

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли команда выиграть титул к столетию клуба, которое будет отмечаться в 2022 году.

— Да, да и да! На сто процентов уверен в этом. Вы уже видите разницу

между прошлым и нынешним сезоном. Нужно будет сделать следующий шаг. С

подготовкой, которую мы проводим сейчас, футболисты прогрессируют

очень хорошо, — сказал Тедеско.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В последний раз красно-белые становились чемпионами страны в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры.

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»