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Тедеско сказал, может ли «Спартак» стать чемпионом к столетию клуба

11:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли команда выиграть титул к столетию клуба, которое будет отмечаться в 2022 году.

— Да, да и да! На сто процентов уверен в этом. Вы уже видите разницу
между прошлым и нынешним сезоном. Нужно будет сделать следующий шаг. С
подготовкой, которую мы проводим сейчас, футболисты прогрессируют
очень хорошо, — сказал Тедеско.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В последний раз красно-белые становились чемпионами страны в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры.

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»

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