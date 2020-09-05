РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско сказал, когда Аяз Гулиев сможет вернуться в основу «Спартака»

11:45
Аяз Гулиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аяз Гулиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — о будущем полузащитника Аяза Гулиева, который сейчас тренируется со второй командой.

— Какова судьба Аяза Гулиева? Есть ли у него будущее в «Спартаке»?

— Ситуация простая: Гулиев работает со второй командой, и если мы получим сигнал от тренеров «Спартака-2», что его следует вернуть в основу, мы так и сделаем. Почему сейчас с нами тренируется Игнатов? Потому что Пилипчук сказал, что он заслуживает этого своей работой и играми. Миша поработает с нами, мы на него посмотрим, и потом он или останется с основой, или вернется в «Спартак-2». Это нормальная ситуация. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир