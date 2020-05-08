Тедеско рассказал о роли Цорна в его приглашении в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о совместной работе с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.

«Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал «Спартак». Он показал мне четкий план и с самого начала чувствовалось, что мне действительно хочется реализовать этот план вместе с ним», — приводит слова Тедеско kicker.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 22 туров. 34-летний Тедеско тренирует москвичей с октября 2019-го.