Тедеско прокомментировал свою дисквалификацию в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что не беспокоится по поводу своей дисквалификации в Тинькофф-РПЛ.

34-летний немецкий специалист получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Тедеско пропустит матч 23-го тура чемпионата России против «Арсенала».

— Спасибо, что напомнили, что я пропускаю следующий матч из-за дисквалификации, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». - Но я доверяю своему тренерскому штабу. Мы подготовимся, и все будет хорошо. С коммуникацией не будет проблем.