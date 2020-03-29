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Тедеско прокомментировал свою дисквалификацию в РПЛ

13:50
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что не беспокоится по поводу своей дисквалификации в Тинькофф-РПЛ.

34-летний немецкий специалист получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Тедеско пропустит матч 23-го тура чемпионата России против «Арсенала».

— Спасибо, что напомнили, что я пропускаю следующий матч из-за дисквалификации, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». - Но я доверяю своему тренерскому штабу. Мы подготовимся, и все будет хорошо. С коммуникацией не будет проблем.

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