Тедеско приехал на стадион «Спартака», где пройдет совет директоров клуба по итогам сезона

Сегодня, 23 июля, на стадионе «Открытие Арена» состоится заседание совета директоров «Спартака». На него прибыл главный тренер команды Доменико Тедеско.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице и не вышли в еврокубки.

Леонид Федун вместе с супругой прибыл на стадион «Спартака». Сегодня там пройдет совет директоров