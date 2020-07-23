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Тедеско приехал на стадион «Спартака», где пройдет совет директоров клуба по итогам сезона

11:25
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Сегодня, 23 июля, на стадионе «Открытие Арена» состоится заседание совета директоров «Спартака». На него прибыл главный тренер команды Доменико Тедеско.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице и не вышли в еврокубки.

Леонид Федун вместе с супругой прибыл на стадион «Спартака». Сегодня там пройдет совет директоров

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