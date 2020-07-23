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Леонид Федун вместе с супругой прибыл на стадион «Спартака». Сегодня там пройдет совет директоров

11:23
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото AFP
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото AFP
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Владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на «Открытие Арену», где у него запланирована деловая встреча. Функционер прибыл на стадион в сопровождении супруги Заремы Салиховой.

Позже на стадионе также состоится заседание совета директоров клуба. От комментариев Федун отказался.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице и не вышли в еврокубки. (Севастиан Терлецкий)

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