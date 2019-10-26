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Тедеско ответил на вопрос об игре в три центральных защитника с «Локо»

14:12
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подготовку к воскресному дерби с «Локомотивом» в 14-м туре чемпионата России.

— Сейчас возвращается Джикия. Не повод ли сыграть с «Локо» в три центральных защитника?

— Да, Джикия возвращается, он будет обязательно играть, он капитан команды. Вы знаете, что Кутепов и Жиго сыграли хорошо прошлый матч. Но это был лишь один матч, мы работаем от игры к игре. Нельзя говорить, что мы будем играть в три защитника только потому, что у нас есть три хороших центральных. Будем идти от игры к игре и отталкиваться от каждого из соперников, с которыми нам предстоит играть.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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