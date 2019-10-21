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Тедеско объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

20:45
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что согласился возглавить красно-белых, поскольку ему понравился этот клуб.

— Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте. «Спартак» — это марка, это имя, — сказал Тедеско. — Я приехал в Москву, посмотрел тренировочный центр, пообщался с представителями команды. Я вижу в ней потенциал. Мне действительно понравился этот клуб.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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