Тедеско объяснил, почему решил возглавить «Спартак»
20:45
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что согласился возглавить красно-белых, поскольку ему понравился этот клуб.
— Томас Цорн позвонил, рассказал о клубе, о проекте. «Спартак» — это марка, это имя, — сказал Тедеско. — Я приехал в Москву, посмотрел тренировочный центр, пообщался с представителями команды. Я вижу в ней потенциал. Мне действительно понравился этот клуб.
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