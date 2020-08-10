Тедеско объяснил, почему Кокорин и Урунов не сыграли с «Сочи»
10 августа 2020, 03:49
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Сочи» в 1-м туре чемпионата России (2:2) рассказал, почему в игре не принимали участие новички Александр Кокорин и Остон Урунов.
— Кокорин травмирован, вчера он почувствовал дискомфорт и не тренировался, — цитирует пресс-служба клуба Тедеско. — Сегодня утром я спросил его, готов ли он сыграть. Он сказал, что нет. В данном вопросе мы всегда доверяем мнению игрока. Что касается Урунова, то он должен проделать дополнительную работу, чтобы набрать форму. Он переболел коронавирусом и три недели не тренировался.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-09-domeniko_tedesko_nuzhno_bylo_zabivat_tretiy/
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