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Тедеско объяснил новую позицию Бакаева

20:16
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что хочет использовать хавбека Зелимхана Бакаева в середине поля.

— Что касается Бакаева: мы хотели, чтобы он часто получал мяч, он умеет играть в тесном пространстве, мы хотели использовать это преимущество, — сказал Тедеско. — Нам понравился Бакаев в центре поля.

Он может играть на любой позиции. Хоть семерку, хоть 11-й номер. У нас было время проанализировать команду и соперника, мы решили использовать его в центре полузащиты в игре с «Рубином».

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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