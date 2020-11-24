Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру красно-белых в чемпионате России-2020/21.

— Чего не хватает «Спартаку»?

— Не чего, а кого — классного исполнителя в середину поля. Зобнин и Крал очень стараются, много перемещаются, но вести игру не могут. У них другие козыри.

— Андрей Кобелев после дерби о «Спартаке» отозвался критично: «В его игре ни ума, ни идеи не прослеживается».

— Вот и я о том же. Если «Спартак» усилит центр полузащиты креативщиком, заиграет гораздо ярче. Правда, возникает вопрос — а нужен ли в принципе такой футболист Тедеско?

— Есть сомнения?

— Он ведь прививает команде прагматичный стиль. Возможно, для него как раз в приоритете люди, которые в центральной зоне выжигают всё и строго выполняют установку. В «Спартаке» за последние годы разные тренеры поработали. Тедеско — не первый, кого критикуют за неспартаковский футбол. Единственное спасение — дать результат. Хотя болельщикам, воспитанным на игре Аленичева, Титова, Тихонова, Цымбаларя, конечно, еще и зрелища хочется. Но я не уверен, что Тедеско в курсе, как играл «Спартак» при Романцеве.

Чем немец нравится, так это тем, что доверяет молодым. Не все шансом воспользовались, кто-то из схемы выпадал. Но Маслову удалось зацепиться. Играет надежно, хороший первый пас. В этом смысле он предпочтительнее Кутепова. Именно через Маслова «Спартак» часто выходит из обороны. Парень смелый, не боится рисковать, отыскивает интересные варианты между линиями. (Александр Кружков)