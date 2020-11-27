Тедеско назвал «Ротор» типично российской командой

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» рассказал, в чем, по его мнению, заключаются сильные стороны соперника.

Мы с ними уже играли несколько месяцев назад, это был очень трудный матч, — сказал Тедеско. — Все игроки в порядке и готовятся к матчу за исключением Айртона, у которого дисквалификация, и Саши Соболева, который травмирован. Что касается «Ротора», то много клубов в России играют в этом же стиле. Они могут играть в пять защитников или в четыре. В Туле против «Арсенала» они использовали схему 5-4-1, потом 4-4-2. Что касается слов про типичный стиль, то имею в виду, что они хорошо защищаются, не теряют компактность, хорошо контратакуют. У «Ротора» хорошая группа атаки — Понсе, которого они взяли в «Ахмате», Муллин, который играл против нас. Хороший быстрый левый фланг. Часто используют длинные передачи вперед на нападающих. Нам будет непросто, нужно не терять концентрацию, особенно перед своей штрафной. (Дмитрий Гирин)

Матч «Спартак» — «Ротор» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 19.00 (мск).