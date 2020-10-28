Тедеско летом звали в бундеслигу, но он хочет продолжить работу со «Спартаком»

По нашей информации, предложение Доменико Тедеско отложить переговоры по новому контракту со «Спартаком» до зимы, о чем ранее сообщал «СЭ», не связано с интересом из бундеслиги, как пишет телеграм-канал «Спартак-inside».

У немецкого специалиста были конкретные предложения в Германии и до переезда в Россию. Еще один клуб бундеслиги обращался к Тедеско нынешним летом, однако услышал в ответ, что тренер хочет работать в «Спартаке». Это желание у Доменико никуда не пропадало, но он считает правильным обсуждать столь серьезный вопрос во время зимнего перерыва в чемпионате. (Константин Алексеев)