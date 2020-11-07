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Тедеско доволен игрой «Спартака», несмотря на ничью с «Уралом»

16:27
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Доволен ли я игрой команды? Доволен, почему нет? — сказал Тедеско в эфире канала «Матч премьер». —  Первый тайм был немного волнительным, не было того контроля над игрой, к которому мы привыкли. Но второй тайм был очень хорошим, мы лучше контролировали мяч, была лучше структура.

Это были два разных тайма. Футбол иногда очень странный. Смотрел очень много игр «Урала» — с другими командами они играют не так агрессивно. Когда они играют против нас на этом стадионе — это война».

Урал — Спартак

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