ТАСС: Смолов частично признал вину в ходе допроса

Нападающий Федор Смолов частично признал вину в ходе допроса в рамках уголовного дела после драки в московском кафе.

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Отмечалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть. В субботу Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.