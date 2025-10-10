Ташуев: «Пока никаких предложений от клубов не поступало, но я работаю над собой почти каждый день»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ» о своей тренерской карьере и планах на будущее.

«Никто пока не звонил и не предлагал чего-то конкретного. Жду как и все тренеры, которые находятся без команды. Я работаю очень много над собой, практически каждый день. У нас у всех тренеров так, когда в отпуск уходишь зимой на две недели, то сразу ломка начинается. А когда ты без клуба, то уже привыкаешь. Воспринимаешь как данность», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.