Игонин — об отстранении России: «Такое ощущение, что все складывается неплохо»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился с «СЭ» мнением о текущей ситуации с отстранением российских команд на международной арене.

«Мы смотрим, как меняется политическая ситуация. Пока каких-то серьезных подвижек нет, но такое ощущение, что пока все неплохо складывается. Единственное, сколько по времени будет длится возвращение наших сборных и клубов. Те страны, которые не так сильно зависят от политического давления, играют и участвуют в товарищеских матчах с российскими командами», — сказал Игонин «СЭ».

Сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с 2022 года.