Основная команда ЦСКА победила молодежную в контрольном матче

В ЦСКА провели контрольный матч между основной и молодежной командами. Он завершился со счетом 2:1 в пользу основы.

За молодежную команду забил Глеб Пополитов, за основную — Кирилл Глебов. Еще один мяч оказался в воротах молодежки в результате автогола.

Игра проходила в формате два тайма по 30 минут, без прямой трансляции и зрителей.