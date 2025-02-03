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Сегодня, 09:43

Ташуев заявил, что для развития футбола важно возвращение в международные турниры

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие задачи будут стоять перед Александром Дюковым в ходе его нового срока на посту президента РФС.

«Первичная задача — это всегда развитие футбола в стране. Нужно поднимать уровень детско-юношеского футбола, академий, инфраструктуры. Нужно возрождать команды — в Саранске такой стадион, а клуба там вообще нет. Это очень плохо. Нужно улучшать эти моменты, когда возможности есть, а команд нет. Это внутренние задачи. Есть международная задача. Понятно, что не все от нас зависит, но нужно стараться вернуть нас на международную арену, чтобы мы не варились в своем соку, хотя у нас неплохой чемпионат. Но для развития футбола важно возвращение в еврокубки, международные турниры», — заявил Ташуев «РБ Спорт».

Российские команды и сборные были отстранены от участия в мировых турнирах с 2022 года после обострения конфликта на Украине.

Источник: «РБ Спорт»
РФС
Александр Дюков
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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