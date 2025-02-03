Ташуев заявил, что для развития футбола важно возвращение в международные турниры

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие задачи будут стоять перед Александром Дюковым в ходе его нового срока на посту президента РФС.

«Первичная задача — это всегда развитие футбола в стране. Нужно поднимать уровень детско-юношеского футбола, академий, инфраструктуры. Нужно возрождать команды — в Саранске такой стадион, а клуба там вообще нет. Это очень плохо. Нужно улучшать эти моменты, когда возможности есть, а команд нет. Это внутренние задачи. Есть международная задача. Понятно, что не все от нас зависит, но нужно стараться вернуть нас на международную арену, чтобы мы не варились в своем соку, хотя у нас неплохой чемпионат. Но для развития футбола важно возвращение в еврокубки, международные турниры», — заявил Ташуев «РБ Спорт».

Российские команды и сборные были отстранены от участия в мировых турнирах с 2022 года после обострения конфликта на Украине.