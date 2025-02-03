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Сегодня, 09:13

В «Динамо» не поступали предложения по трансферам Тюкавина и Фомина

Даниил Аршавский
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что московский клуб не получал предложений по продаже нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Даниила Фомина.

«Предложений по этим игрокам не было», — цитирует Гафина ТАСС.

22-летний Тюкавин присоединился к бело-голубым в январе 2021 года, он является воспитанником академии «Динамо». Срок действия контракта московского клуба с форвардом истекает в июне 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

27-летний Фомин стал игроком «Динамо» в августе 2020 года, срок действия его контракта с клубом рассчитан до июня 2029 года. В сезоне-2024/25 хавбек отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах. Рыночная стоимость полузащитника по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Даниил Фомин
Константин Тюкавин
Футбол
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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