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20 апреля, 16:20

Ташуев об игре «Спартака» при Карседо: «У меня эйфории нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев, сейчас работающий в «Енисее», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над грозненцами (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Разделяете восторги по поводу игры команды Карседо?

— Восторг — все-таки слишком громкое слово. Пока можно констатировать, что «Спартак» старается играть агрессивно, много атакует. Хорошо работают блоки, связки. Справа активен Солари, высоко поднимается Денисов. Слева мы увидели взаимодействие Маркиньоса и Жедсона. Сюда нередко смещается Барко. Зоны насыщаются. Хозяева заставляли соперников много бегать без мяча. Но тут нужно говорить не только об удачных действиях «Спартака», но и о некоем дисбалансе в игре «Ахмата».

— Что вы имеете в виду?

— Гости атаковали довольно смело, особенно в первом тайме. Самородов и Пряхин в начале матча имели хорошие моменты. А вот в защите не все так гладко. Причем речь идет обо всей команде, которая не слишком качественно вчера оборонялась. И все же я бы пока не пел дифирамбы «Спартаку». Давайте понаблюдаем за командой Карседо на дистанции.

— Но у «Спартака» Карседо уже появился свой стиль, почерк?

— Да как был Барко, который решает эпизоды, так он и остался. То же самое могу сказать и про Угальде. В первой части сезона он уже забивал, что называется, через раз. Ничего не поменялось и сейчас. В опорной зоне Умяров действует довольно агрессивно, слева нагнетает Маркиньос, справа — Солари. Но все это мы уже видели, все это уже было. Карседо просто не мешает ребятам играть в футбол, не мешает им творить. Да, где-то ему приходится ротировать состав, что-то точечно менять. Но этим, поверьте мне, занимаются тренеры во всем мире, начиная со Второй лиги. Ничего особенного. У Карседо стабильный состав. Приличный подбор исполнителей. Он не разрушил то, что было до него. Что-то подправил. В общем, направление у него правильное. Но эйфории у меня нет.

«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» идет на девятой строчке с 31 очком.

В 26-м туре красно-белые примут на своем поле «Краснодар», а грозненцы сыграют дома с «Балтикой».

Сергей Ташуев и&nbsp;Хуан Карлос Карседо.«Эйфории нет. Карседо просто не мешает игрокам «Спартака» творить». Мнение Ташуева

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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