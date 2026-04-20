Ташуев об игре «Спартака» при Карседо: «У меня эйфории нет»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев, сейчас работающий в «Енисее», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над грозненцами (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Разделяете восторги по поводу игры команды Карседо?

— Восторг — все-таки слишком громкое слово. Пока можно констатировать, что «Спартак» старается играть агрессивно, много атакует. Хорошо работают блоки, связки. Справа активен Солари, высоко поднимается Денисов. Слева мы увидели взаимодействие Маркиньоса и Жедсона. Сюда нередко смещается Барко. Зоны насыщаются. Хозяева заставляли соперников много бегать без мяча. Но тут нужно говорить не только об удачных действиях «Спартака», но и о некоем дисбалансе в игре «Ахмата».

— Что вы имеете в виду?

— Гости атаковали довольно смело, особенно в первом тайме. Самородов и Пряхин в начале матча имели хорошие моменты. А вот в защите не все так гладко. Причем речь идет обо всей команде, которая не слишком качественно вчера оборонялась. И все же я бы пока не пел дифирамбы «Спартаку». Давайте понаблюдаем за командой Карседо на дистанции.

— Но у «Спартака» Карседо уже появился свой стиль, почерк?

— Да как был Барко, который решает эпизоды, так он и остался. То же самое могу сказать и про Угальде. В первой части сезона он уже забивал, что называется, через раз. Ничего не поменялось и сейчас. В опорной зоне Умяров действует довольно агрессивно, слева нагнетает Маркиньос, справа — Солари. Но все это мы уже видели, все это уже было. Карседо просто не мешает ребятам играть в футбол, не мешает им творить. Да, где-то ему приходится ротировать состав, что-то точечно менять. Но этим, поверьте мне, занимаются тренеры во всем мире, начиная со Второй лиги. Ничего особенного. У Карседо стабильный состав. Приличный подбор исполнителей. Он не разрушил то, что было до него. Что-то подправил. В общем, направление у него правильное. Но эйфории у меня нет.

«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» идет на девятой строчке с 31 очком.

В 26-м туре красно-белые примут на своем поле «Краснодар», а грозненцы сыграют дома с «Балтикой».