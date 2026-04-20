Ташуев об игре «Спартака» при Карседо: «У меня эйфории нет»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев, сейчас работающий в «Енисее», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над грозненцами (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.
— Разделяете восторги по поводу игры команды Карседо?
— Восторг — все-таки слишком громкое слово. Пока можно констатировать, что «Спартак» старается играть агрессивно, много атакует. Хорошо работают блоки, связки. Справа активен Солари, высоко поднимается Денисов. Слева мы увидели взаимодействие Маркиньоса и Жедсона. Сюда нередко смещается Барко. Зоны насыщаются. Хозяева заставляли соперников много бегать без мяча. Но тут нужно говорить не только об удачных действиях «Спартака», но и о некоем дисбалансе в игре «Ахмата».
— Что вы имеете в виду?
— Гости атаковали довольно смело, особенно в первом тайме. Самородов и Пряхин в начале матча имели хорошие моменты. А вот в защите не все так гладко. Причем речь идет обо всей команде, которая не слишком качественно вчера оборонялась. И все же я бы пока не пел дифирамбы «Спартаку». Давайте понаблюдаем за командой Карседо на дистанции.
— Но у «Спартака» Карседо уже появился свой стиль, почерк?
— Да как был Барко, который решает эпизоды, так он и остался. То же самое могу сказать и про Угальде. В первой части сезона он уже забивал, что называется, через раз. Ничего не поменялось и сейчас. В опорной зоне Умяров действует довольно агрессивно, слева нагнетает Маркиньос, справа — Солари. Но все это мы уже видели, все это уже было. Карседо просто не мешает ребятам играть в футбол, не мешает им творить. Да, где-то ему приходится ротировать состав, что-то точечно менять. Но этим, поверьте мне, занимаются тренеры во всем мире, начиная со Второй лиги. Ничего особенного. У Карседо стабильный состав. Приличный подбор исполнителей. Он не разрушил то, что было до него. Что-то подправил. В общем, направление у него правильное. Но эйфории у меня нет.
«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Ахмат» идет на девятой строчке с 31 очком.
В 26-м туре красно-белые примут на своем поле «Краснодар», а грозненцы сыграют дома с «Балтикой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1