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Судейство

Писарев: «Из-за судейства в РПЛ начался театр юного зрителя вместо футбола»

Николай Писарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что проблемы с судейством сказываются на качестве футбола в РПЛ.

«Огромная проблема в том, что из-за нынешнего судейства футболисты в чемпионате России начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка», — приводит matchtv.ru слова Писарева.

Борьба за&nbsp;мяч в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?

Тренер посетовал на невысокую интенсивность игры, которая еще больше снизилась.

«Начался театр юного зрителя вместо футбола. Актерские действия вместо футбола», — заявил Писарев.

По его словам, российские команды мало играют под сильным давлением соперника, какое умеет оказывать, например, «Балтика».

«Из-за того, что давления нет, защитники начинают ошибаться. На международной арене судейство иное, и, когда наши команды туда вернутся, все это скажется», — подчеркнул Писарев.

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Источник: matchtv.ru
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Николай Писарев
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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ЦСКА

 7
П
Педро
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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