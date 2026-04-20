Писарев: «Из-за судейства в РПЛ начался театр юного зрителя вместо футбола»

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что проблемы с судейством сказываются на качестве футбола в РПЛ.

«Огромная проблема в том, что из-за нынешнего судейства футболисты в чемпионате России начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка», — приводит matchtv.ru слова Писарева.

Тренер посетовал на невысокую интенсивность игры, которая еще больше снизилась.

«Начался театр юного зрителя вместо футбола. Актерские действия вместо футбола», — заявил Писарев.

По его словам, российские команды мало играют под сильным давлением соперника, какое умеет оказывать, например, «Балтика».

«Из-за того, что давления нет, защитники начинают ошибаться. На международной арене судейство иное, и, когда наши команды туда вернутся, все это скажется», — подчеркнул Писарев.

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