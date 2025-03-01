Пименов о ничьей «Крыльев Советов» с «Краснодаром»: «Понравилась игра наших футболистов сегодня»
Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал ничью самарцев с «Краснодаром» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
«Понравилась игра наших футболистов сегодня. Мы знали, что «Краснодар» будет играть первым номером, отдали им часть поля и рассчитывали на свои быстрые фланги, а также на свои шансы в атаке. Этим и воспользовались. К сожалению, Галдамесу не удалось реализовать момент, хотя он был убойный, стопроцентный. Для дебюта команды во второй части чемпионата в такой упорной борьбе с именитым соперником игра прошла на хорошем уровне», — приводит пресс-служба самарцев слова Пименова.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в 19 матчах. В следующем туре самарцы сыграют против «Акрона» 9 марта.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -