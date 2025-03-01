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1 марта 2025, 22:22

Пименов о ничьей «Крыльев Советов» с «Краснодаром»: «Понравилась игра наших футболистов сегодня»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал ничью самарцев с «Краснодаром» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Понравилась игра наших футболистов сегодня. Мы знали, что «Краснодар» будет играть первым номером, отдали им часть поля и рассчитывали на свои быстрые фланги, а также на свои шансы в атаке. Этим и воспользовались. К сожалению, Галдамесу не удалось реализовать момент, хотя он был убойный, стопроцентный. Для дебюта команды во второй части чемпионата в такой упорной борьбе с именитым соперником игра прошла на хорошем уровне», — приводит пресс-служба самарцев слова Пименова.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в 19 матчах. В следующем туре самарцы сыграют против «Акрона» 9 марта.

Источник: Telegram-канал «Крыльев Советов»
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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