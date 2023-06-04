Тарханов: «Клубам РПЛ нужно приглашать только сильных легионеров»

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что в РПЛ имеет смысл приглашать легионеров только высокого уровня.

— Какой будет трансферная политика клубов, мы увидим, — цитирует «РБ Спорт» Тарханова. — Надо еще больше, я думаю, доверять своим талантам. «Ростов» показал, что у нас много хороших молодых игроков. Академии таких клубов, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо» продуктивно работают, это тоже плюс сезона.

— Линия на импортозамещение в нашем футболе выдерживается?

— Можно и так сказать. Хотя какие-то клубы по-прежнему опираются на легионеров. Взять тот же «Зенит» — там погоду делают бразильцы. Хотя, когда последние матчи чемпионата клуб проводил без них, я не сказал бы, что разница бросалась в глаза.

— Не нужно закрывать окно из Европы в Россию?

— Не нужно. Только сильных легионеров нужно приглашать — таких, как Клаудиньо, Малком, Промес, Бикфалви. Всегда иностранец должен быть сильнее местного игрока, чтобы у него можно было учиться. А если средние играют в составе, они только закрывают дорогу туда нашим игрокам, но команду сильнее не делают. Смысл тогда таких брать?

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).